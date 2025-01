Iniciativa Liberal vai ter seis listas candidatas ao Conselho Nacional

O prazo para apresentação de candidaturas aos órgãos nacionais da Iniciativa Liberal (IL), que vão ser eleitos na Convenção Nacional, entre 01 e 02 de fevereiro em Loures, terminou este domingo e, segundo adiantou fonte do partido à Lusa, houve duas candidaturas à Comissão Executiva: as listas encabeçadas por Rui Rocha e Rui Malheiro.

Já ao Conselho Nacional - o órgão máximo do partido entre convenções, composto por 50 membros eleitos segundo o método de Hondt -, foram apresentadas seis listas, entre as quais a F, do deputado Bernardo Blanco.

Blanco, até agora vice-presidente da IL, optou por deixar a Comissão Executiva do partido invocando motivos pessoais, e candidata-se agora ao Conselho Nacional numa lista que tem como mote "Juntos fazemos o futuro" e que é igualmente integrada por António Costa Amaral, atual membro da Comissão Executiva de Rui Rocha e antigo vice-presidente da IL durante a liderança de João Cotrim Figueiredo.

No comunicado em que anunciou a candidatura, a lista F defende que "o partido deve ter no centro da agenda a mobilidade social e o combate à ocupação política do aparelho do Estado" e deve "estar presente em temas como a segurança, justiça e imigração".

Outra lista que também é composta por membros que integraram direções recentes da IL é a lista X, encabeçada por Pedro Ferreira, atual vice-presidente do Conselho Nacional, e à qual também pertencem Bruno Mourão Martins, fundador e atual membro da Comissão Executiva de Rui Rocha, e João Caetano Dias, dirigente da IL quando Cotrim Figueiredo era líder.

Além do Conselho Nacional, a lista X apresenta também candidaturas ao Conselho de Jurisdição e ao Conselho de Fiscalização da IL e, em comunicado, refere que "pretende ser garante da estabilidade partidária", assegurando a autonomia dos diferentes órgãos, e valorizar a "discussão crítica e o confronto de perspetivas".

Por sua vez, a lista T, que tem como cabeça de lista André Serpa Soares e é composta por vários conselheiros nacionais da IL, e vai a votos nesta Convenção Nacional defendendo que o partido deve "trabalhar afincadamente na construção de pontes".

"A IL tem de ser agregadora das suas diversas correntes internas e ter a capacidade de todos serem ouvidos", lê-se no manifesto desta candidatura.

Também favorável à construção de pontes, a lista D, encabeçada pelo antigo conselheiro nacional da IL Ricardo Lopes, defende que é necessário um "Conselho Nacional exigente e capaz de colaborar com a Comissão Executiva", assumindo ainda como objetivo fortalecer a estrutura interna do partido para "abordar com capacidade o exigente ano de 2026".

Já a lista A, que tem como cabeça de lista Francisco Cudell, considera que é preciso dotar o Conselho Nacional de "maior autonomia", garantindo que "funciona de forma independente" da Comissão Executiva, e defende também uma "renovação comunicacional" no partido, além de mais poderes para os núcleos territoriais.

Por último, a lista M, liderada por Jorge Pires, assume-se como partidária das políticas do Presidente da Argentina, Javier Milei, e, inspirada pela sua "audácia e clareza ideológica", propõe um "programa de ação enraizado em valores libertários, na defesa intransigente da liberdade individual e no compromisso com uma verdadeira revolução económica e social".

A Convenção vai também contar com três candidaturas ao Conselho de Jurisdição e quatro ao Conselho de Fiscalização.

A Convenção Nacional da IL vai realizar-se em 01 e 02 de fevereiro no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, e concorrem à liderança do partido Rui Rocha, atual presidente, e Rui Malheiro, do movimento