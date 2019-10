João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva nomeados para a Bola de Ouro

Os avançados portugueses Cristiano Ronaldo, vencedor por cinco vezes, Bernardo Silva e João Félix integram a lista dos 30 nomeados para a Bola de Ouro do France Football, troféu que distingue o melhor futebolista do ano.

Ronaldo, que arrebatou o prémio em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, foi nomeado pela 16.ª vez, enquanto Bernardo Silva, campeão inglês ao serviço dos Manchester City, e Félix, campeão português pelo Benfica e contratado pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, estreiam-se no lote de candidatos.



Entre os eleitos, estão também o avançado argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já ganhou a Bola de Ouro por cinco vezes e arrebatou recentemente o `The Best` da FIFA, bem com o defesa holandês Virgil van Dijk (Liverpool), designado melhor jogador da época 2018/19 pela UEFA.



O vencedor do prémio será anunciado em 2 de dezembro.