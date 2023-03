Mexicano Sergio Pérez vence Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1

Pérez, que liderou desde a quarta até à 50.ª e última volta, deixou Verstappen a 5,355 segundos, enquanto o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) voltou a ser terceiro classificado, a 20,728, somando o 100.º pódio da carreira.

Verstappen, que recuperou 13 lugares, fez a volta mais rápida da corrida em cima da bandeirada de xadrez e segurou o comando do campeonato, com mais um ponto do que o mexicano.