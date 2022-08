Pedro Proença "convicto" de que a II Liga 2023/24 terá VAR

No Estádio de Faro, onde marcou presença para assinalar o arranque da II Liga 2022/23, Proença revelou que a LPFP pretende alcançar esta época "os 350 mil adeptos" em jogos do escalão secundário, antes de revelar confiança na implementação do VAR no próximo ano.

"[Esperamos] Conseguir implementar o mais rapidamente possível o VAR na II Liga. Queremos acreditar e temos a convicção de que será uma realidade no próximo ano, algo que será importante na defesa da verdade desportiva e para premiar o investimento que os clubes têm feito", disse o presidente da LPFP em declarações à Sport TV, antes do início do Farense-Torreense, o primeiro jogo da II Liga.

No início de julho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha informado que a implementação do sistema VAR na II Liga portuguesa, na época 2023/24, não está assegurado, revelando que ainda não tinha sido possível chegar a um acordo financeiro com a Liga de clubes sobre este tema.

Em relação à II Liga 2022/23, Pedro Proença disse esperar "mais uma edição com clubes organizados e com fortes investimentos, pelo que serão, certamente, 306 jogos com um nível muito elevado".

A primeira jornada da II Liga arranca hoje, em Faro, com o encontro entre o Farense e o regressado Torreense, equipa que venceu a Liga 3 na época passada.