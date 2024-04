Schmidt rejeita defender resultado e pede boa exibição para chegar às meias

O clube lisboeta joga no sul de França com uma vantagem magra trazida da Luz, na primeira mão (2-1) dos quartos de final, graças aos golos de Rafa e do argentino Dí Maria, com o gabonês Aubameyang a `dar vida` aos gauleses.

"É óbvio que se não sofrermos um golo estaremos nas meias-finais, mas não viemos a Marselha para defender. Temos de marcar golos e temos qualidade para isso. É preciso jogar um futebol ofensivo, sermos corajosos e é isso que queremos mostrar amanhã [quinta-feira]", declarou Schmidt.

O técnico alemão fazia a antevisão ao duelo com o Marselha, da segunda mão dos quartos de final, em conferência de imprensa, deixando claro que é preciso fazer "uma boa exibição".

"Temos de fazer uma boa exibição. Ganhámos a primeira mão, fizemos um bom jogo, mas, infelizmente, sofremos um golo. Se formos iguais a nós próprios, temos possibilidades de chegar às meias-finais", transmitiu.

Uma quarta presença nas `meias` da Liga Europa, uma década depois da última, está na cabeça do treinador do Benfica, já que significa estar "muito perto da final".

"É importante para o Benfica chegar às meias-finais. Estar nos quartos de final já é importante, mas estar nas meias-finais significa que estamos muito perto da final. Tudo é possível e avançar seria fantástico", confessou.

Por fim, falou do ambiente difícil no Estádio Velódrome: "É um estádio difícil, mas já tivemos atmosferas complicadas como esta. Sempre tivemos uma boa atitude neste tipo de jogos".

O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Velódrome, em Marselha, França, e será dirigido pelo alemão Felix Zwayer.