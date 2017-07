Sporting dá conta das lesões de Mathieu, Piccini e André Pinto

Lusa 27 Jul, 2017, 07:19 | LUSA-INBOX

O defesa central francês Mathieu, a contas com mialgia no gémeo da perna esquerda, e o lateral italiano Piccini, que recupera de um traumatismo no joelho direito, ficaram hoje de fora das opções do treinador `leonino`, Jorge Jesus, depois de terem sido titulares no sábado, na vitória frente ao Mónaco (2-1).

Igualmente ausente esteve o defesa central André Pinto, que já tinha falhado o encontro de apresentação com os monegascos, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, acrescentou a fonte do clube.

O Sporting perdeu hoje por 3-0 frente ao Vitória de Guimarães, com golos do colombiano Estupiñan, do peruano Hurtado e do brasileiro Raphinha, num jogo em que o defesa central uruguaio Coates foi expulso, aos 23 minutos, quando os `leões` perdiam por 2-0.

