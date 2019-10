Sporting vence croatas do Starr Croatia para a Liga dos Campeões de ténis de mesa

O Sporting venceu os croatas do Starr Croatia por 3-2, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões Europeus de ténis de mesa, que se disputou no Multidesportivo do estádio de Alvalade.

A equipa `leonina` beneficiou principalmente da prestação de Quadri Aruna, jogador que venceu os seus dois encontros, frente a Liang Qiu (11-9, 11-7 e 11-5) e a Chia-Hung Sun (11-8 11-6 e 11-5), tendo Diogo Carvalho dado o ponto da vitória, quando derrotou Liang Qiu, por 11-6, 11-6 e 11-4.

Pelo meio, Diogo Carvalho perdeu com Chia-Hung Sun por 11-9, 11-7 e 11-6 e Francisco Wahnon saiu derrotado frente a Ronald Redjep por 11-7, 11-7 e 11-7.

Com este triunfo, o Sporting é terceiro classificado do grupo D, com três pontos, os mesmos dos franceses do Hennebont, em segundo lugar, e menos um que o líder, os alemães do Borússia Dusseldorf, enquanto o Starr Croatia ocupa a última posição sem pontos.

O Sporting vai agora receber, na terceira jornada, os franceses do Hennebont, no próximo dia 23 de outubro, a partir das 17:30.