Bühler e Al-Attiyah venvem 2.ª etapa do Rally-Raid Portugal

, que nasceu na Alemanha mas que mora em Portugal desde a infância, disputando o campeonato português há vários anos, gastou 1:47,59 horas para cumprir os 166 quilómetros cronometrados da especial de quinta-feira, a sul de Grândola, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em segundo, a 1.09 minutos, e o português Bruno Santos (Husqvarna) em terceiro, a 1.58 minutos. Bruno Santos venceu entre a classe WRC2.Bühler estreou-se a ganhar etapas no Mundial (averbando por isso cinco pontos) e com isso reduziu para 2.56 minutos a desvantagem para o líder da classificação geral, o espanhol Tosha Schareina (Honda), que hoje foi sexto.O luso-alemão começou o dia com uma desvantagem de 5.35 minutos, depois de ter sofrido quatro minutos de penalização na quarta-feira à noite.", disse Bühler.Já, autor do terceiro melhor tempo, foi o melhor português.Nos automóveis, Nasser Al-Attiyah venceu a tirada, com o tempo de 1:47.21 horas, deixando o francês Sébastien Loeb (Taurus) a 35 segundos, com o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) em terceiro, a 1.11 minutos.A vitória na etapa vale mais cinco pontos a Al-Attiyah no Mundial e a aproximação ao líder do campeonato, o espanhol Carlos Sainz (Mini), além de o colocar na liderança da prova.foi o melhor português, na quarta posição, a 1.46 minutos do vencedor, ascendendo ao quarto posto da geral, a 2.32 de Nasser.", apontou o piloto de Leiria, que venceu também a prova do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno, cujas pontuações foram atribuídas no final da etapa de hoje.Esta sexta-feira disputa-se a etapa mais extensa do Rally-Raid Portugal, com um total de 374,10 quilómetros cronometrados. As equipas rumam ao Ribatejo e ao Alto Alentejo, cruzando a fronteira para a chegada a Badajoz, cidade espanhola onde vão pernoitar e iniciar a etapa de sábado.