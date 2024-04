Félix da Costa fora dos pontos na segunda corrida de Fórmula E em Itália

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou hoje no 17.º lugar a segunda corrida do fim de semana em Misano, Itália, do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos.

Partindo da 22.ª e última posição, o piloto natural de Cascais ainda recuperou até 11.º, mas viria a dar um toque na traseira de um adversário, que partiu a asa dianteira do carro do português.



Félix da Costa ainda conseguiu ir às boxes mudar o nariz do Porsche, mas não recuperou para lá da 17.ª posição, a uma volta do vencedor, o seu companheiro de equipa Pascal Wherlein (Porsche). O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo, a 1,933 segundos do alemão, com o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) em terceiro, a 2,221 segundos.



Depois da desclassificação da véspera, após vencer a corrida, Félix da Costa voltou a ficar a zeros para o campeonato.



O português está na 14.ª posição, com 20 pontos. Pascal Wherlein recuperou a liderança, agora com os mesmos 89 pontos de Jake Dennis.



A próxima ronda, a oitava, será em 27 de abril, no Mónaco.