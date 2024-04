Max Verstappen vence na China e alarga vantagem no Mundial de Fórmula 1

O tricampeão mundial, que no sábado já vencera a corrida sprint e hoje largou do primeiro lugar da grelha, gastou 1:40.52,554 horas para cumprir as 56 voltas previstas, batendo o britânico Lando Norris (McLaren), segundo, por 13,773 segundos e o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro, por 19,160.



“Fomos incrivelmente rápidos todo o fim de semana. Pude fazer o que quis com o carro”, resumiu Max Verstappen, que hoje somou a 58.ª vitória da carreira, e quarta da temporada em cinco corridas disputadas.



O tricampeão mundial falhou apenas a volta mais rápida em corrida (e o ponto extra), que ficou na posse do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), sétimo classificado.



O piloto asturiano até arrancou bem, conquistando o segundo lugar a Sérgio Pérez, que deixou as rodas do seu Red Bull derraparem mal se apagaram os semáforos.



Quem se manteve imperturbável foi Max Verstappen, que mostrou sempre um andamento à parte dos restantes adversários.



Em sentido contrário, os dois Ferrari, do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz, caíram para o oitavo e o nono lugares, mostrando um ritmo de corrida aquém do esperado.



À 14.ª volta, altura em que parou nas boxes pela primeira vez, Verstappen já tinha quase 10 segundos de vantagem. Os dois Red Bull pararam ao mesmo tempo, regressando à pista em quarto e sexto, respetivamente.



O campeão do mundo recuperou o comando à volta 19, depois de três ultrapassagens em pista. Duas voltas mais tarde, uma avaria no motor do Sauber de Valtteri Bottas ditou o abandono do finlandês e a entrada do safety car.



Quase todos apostaram em pneus duros, para aguentar até final da corrida, à exceção de Alonso, que apostou em macios.



O reinício foi atribulado, com uma carambola de toques, que acabou com os dois RB Visa Cash de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo fora de prova e com Lance Stroll (Aston Martin), Kavin Magnussen (Haas) e Logan Sargeant (Williams) muito atrasados depois de irem às boxes reparar os seus carros.



O safety car voltou a entrar em pista mas, a partir daí, a normalidade regressou, com Verstappen a liderar sem oposição e os dois Ferrari a recuperarem até quarto (Leclerc) e quinto (Sainz).



A surpresa foi mesmo o segundo lugar final de Lando Norris, com um McLaren que parecia não ter ritmo para os carros italianos e, muito menos, para os Red Bull, que valeu mesmo uma aposta perdida pelo britânico.



“Não esperava esta corrida. Fiquei surpreendido com muitas coisas, como a falta de ritmo da Ferrari, o nosso ritmo e a nossa diferença para a Red Bull. Apostei que íamos ficar 35 segundos atrás dos Ferrari e enganei-me por muito”, contou, antes da cerimónia do pódio.



Esta foi a primeira vitória de Verstappen na China, no 26.º circuito diferente em que consegue triunfar, ficando a cinco do recorde de Lewis Hamilton (Mercedes), que hoje foi quem mais posições ganhou, de 18.º para nono.



Com estes resultados, Max Verstappen tem, agora, 110 pontos no campeonato, contra os 85 de Pérez, que perdeu 10 para o seu chefe de fila. Charles Leclerc é terceiro, com 76.



Entre os construtores reina a Red Bull, com 195 pontos, contra os 151 da Ferrari.



Segue-se o GP de Miami, nos Estados Unidos, de 03 a 05 de maio, novamente com uma corrida sprint para disputar no sábado.