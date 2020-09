Mick Schumacher participa nos treinos livres da próxima corrida de Fórmula 1

O alemão Mick Schumacher, filho do antigo campeão mundial de Fórmula 1, participa na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio Eiffel, na Alemanha, próxima corrida do Campeonato do Mundo, ao volante de um Alfa Romeo.