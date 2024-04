Moto GP. Viñales vencer GP das Américas

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) fez história no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio das Américas e tornar-se no primeiro piloto a ganhar com três marcas diferentes (Suzuki, Yamaha e Aprilia).

Viñales, que largou da "pole position" e já tinha vencido a corrida sprint, concluiu as 20 voltas em 41.09,503 minutos, deixando o estreante Pedro Acosta (GasGas) na segunda posição, a 1,728 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 2,703.



O português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou em 11.º, depois de ter de fazer duas recuperações. O piloto natural de Almada partiu mal novamente, descendo de 14.º até à 17.ª posição ainda na primeira volta.



O piloto luso já era 13.º na quinta volta, mas, na oitava, voltou a perder posições, descaindo até 17.º novamente.



A partir dessa altura, encetou uma recuperação, que culminou com o 11.º posto final, a 18,542 segundos do vencedor.



A corrida de Maverick Viñales foi, também, toda ela de recuperação, pois falhou a partida e a travagem para a primeira curva, chegando a baixar do primeiro para o 11.º lugar.



Jorge Martin acabaria no quarto lugar, mas segurou o comando do campeonato, com 80 pontos, contra os 59 de Bastianini e os 56 de Viñales, que subiu de oitavo a terceiro.



Miguel Oliveira é 14.º, com 13 pontos.



A próxima ronda, a quarta, é o GP de Espanha, em Jerez de la Frontera, de 26 a 28 de abril.