MotoGP/Portugal: Aron Canet vence corrida de Moto2 e lidera campeonato

Canet gastou 36.03,959 minutos para completar as 21 voltas previstas ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), deixando o norte-americano Joe Roberts (American Racing) na segunda posição, a 2,059 segundos e o espanhol Manuel González (Gresini) em terceiro, a 2,610.



A corrida começou por ser liderada pelo espanhol Alonso Lopez (Speed Up) que, contudo, caiu quando liderava isolado ao perder a frente na curva 13, a 11 voltas do final.



O espanhol Fermin Aldeguer (Speed Up) queimou a partida [arrancou antes do permitido] e foi penalizado com uma dupla longa volta, que o fez cair de segundo para 14.º.



A partir daí encetou uma recuperação que o trouxe até à quarta posição final, a 3,212 segundos do vencedor.



Esta foi a primeira vitória de Aron Canet na categoria intermédia após 70 corridas disputadas, um feito alcançado graças ao "grande trabalho" realizado durante o fim de semana no Algarve.



“Melhorámos desde a última corrida [no Qatar]. No final, fizemos um grande trabalho durante este fim de semana. Não consigo acreditar. Hoje fomos quatro pessoas em cima da moto: os meus dois avôs, o avô da minha mulher e eu. Deram-me muito apoio durante toda a corrida”, expressou, depois do triunfo.



Com este resultado, Canet assume a liderança do campeonato, com 31 pontos, mais dois do que o norte-americano Joe Roberts.



A próxima ronda será o GP das Américas, nos Estados Unidos, de 12 a 14 de abril.