Verstappen vence primeira corrida sprint do ano

O tricampeão mundial e líder do campeonato, que partiu do quarto lugar da grelha, terminou as 19 voltas com 13,043 segundos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi segundo, e 15,258 segundos sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.



O britânico Lando Norris (McLaren), que tinha a pole position para esta corrida sprint, reagiu tarde ao sinal de partida e viu-se ultrapassado por Hamilton, que saía do segundo lugar da grelha. Na luta para tentar recuperar a liderança, acabou por sair largo numa das primeiras curvas e afundou-se na classificação, não indo além da sexta posição final.



Estava ultrapassado o primeiro obstáculo para Max Verstappen assaltar o primeiro lugar. O neerlandês lançou-se na perseguição do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que era, na altura, o segundo classificado. Demorou sete voltas para ultrapassar o antigo campeão do mundo, na curva 14, subindo ao segundo posto, a pouco menos de dois segundos do líder.



Parecia que se reeditava a luta pelo campeonato de 2021, mas a verdade é que Hamilton pouca luta deu ao tricampeão. Bastaram duas voltas para Verstappen se colar à traseira do Mercedes e consumar a ultrapassagem novamente na curva 14 do circuito de Xangai, que não recebia um Grande Prémio desde 2019, antes do início da pandemia da covid-19.



Assim que assumiu o comando, Verstappen não abrandou o ritmo, cavando uma distância superior a 13 segundos nas 10 voltas restantes, com um ritmo demolidor que o coloca como principal favorito à vitória na corrida principal de domingo.



Se o vencedor não teve grande contestação, a luta pelo degrau mais baixo do pódio foi intensa. Durante mais de metade da corrida foi Fernando Alonso a ocupar o terceiro lugar, mas servindo de tampão de um carrossel em que seguia o compatriota Carlos Sainz (Ferrari), Sérgio Pérez e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



Sainz atacou Alonso, os dois carros tocaram-se e o Aston Martin acabou com o pneu dianteiro direito furado, levando à desistência de Alonso, já nas boxes.



Quem mais beneficiou foi Pérez, que aproveitou o duelo espanhol para ultrapassar os dois rivais em simultâneo, na mesma manobra.



Quando Alonso encostou às boxes, Sainz envolveu-se em nova luta corpo a corpo, agora com o companheiro de equipa na Ferrari, Charles Leclerc, que levou a melhor pela primeira vez esta temporada.



Este foi o oitavo triunfo de Verstappen em corridas sprint, desde que a novidade foi introduzida no campeonato, há dois anos, e permite-lhe reforçar o comando do campeonato, passando de 15 para 17 pontos de vantagem face a Sérgio Pérez, em segundo.



No domingo disputa-se a corrida principal desta quinta prova do ano.