Maio o melhor português no penúltimo dia do Merzouga Rally

Maio gastou 3:40.46 horas, deixando o luso-germânico, Sebastian Buhler (KTM), logo atrás, no oitavo lugar, a 15.11 minutos do vencedor.



O dia foi nefasto para as aspirações do barcelense Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminar no pódio final. O piloto português perdeu-se na parte inicial da jornada, que correspondia à segunda parte de uma etapa maratona, antes de sofrer uma queda que danificou o GPS da sua mota, terminando apenas em 11.º lugar.



Com este resultado e os quase 19 minutos perdidos para o líder, o francês Adrien van Beveren (Yamaha), "J-Rod" caiu do segundo para o quarto lugar da geral, a 34.18 minutos do comandante e a 4.01 minutos de um lugar no pódio.



"Para mim, era o dia de dar tudo. Perdi tempo no início da especial à procura do rumo certo e, depois, parti o GPS numa zona de pedras, que me fez parar por diversas vezes para o prender. Por isso, foi bastante complicado chegar ao final do dia. Agora, o que interessa é conseguir estar à partida da última etapa e já fico satisfeito", comentou Quim Rodrigues Jr.



Bruno Santos (Husqvarna) foi 16.º do dia, a 39.25 minutos, e Bruno Martins (KTM) em 21.º, a quase uma hora do vencedor (59.34 minutos).



Na geral, com o português da Hero em quarto, Sebastian Buhler está em sétimo, a 58.54 minutos, logo seguido de António Maio, em oitavo, a 1:16.10 horas. Bruno Santos é 15.º, a 2:41.15 horas, com Bruno Martins em 19.º, já a 4:09.24 horas.



Esta sexta-feira disputa-se a quinta e última etapa do Merzouga Rally, com uma especial cronometrada de 48,30 quilómetros.