Miguel Oliveira confirma presença no MotoGP

"O sonho desde menino tornou-se realidade e é com orgulho e felicidade que anuncio a minha entrada para o MotoGP pela KTM. Obrigado pela oportunidade e vamos a isso", lê-se nas páginas oficiais de Miguel Oliveira nas redes sociais na Internet.

O piloto natural de Almada, de 23 anos, ocupa atualmente o quarto lugar do Mundial de Moto2, com 43 pontos, menos 14 do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que lidera.

Miguel Oliveira estreou-se no Mundial de motociclismo de velocidade em 2011, ainda no campeonato de 125cc. Seguiram-se quatro temporadas no Moto3, tendo, na última das quais, em 2015, sido vice-campeão do mundo, antes de ascender ao Moto2, no qual foi terceiro no campeonato de 2017 e 21.º em 2016.