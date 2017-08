Miguel Oliveira despista-se e desiste na Áustria

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 12:56 | Motos

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) sofreu um despiste a cinco voltas do final e abandonou o Grande Prémio da Áustria, em Spielberg, na 11ª prova do Mundial de Moto2.



O italiano Franco Morbidelli (Kalex) venceu a corrida, à frente do espanhol Alex Marquez (Kalex) e do suíço Thomas Lüthi (Kalex).



O piloto transalpino reforçou a liderança no Mundial de Moto2 com a sétima vitória da época.