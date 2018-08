Miguel Oliveira ganha na Rep. Checa e lidera Mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2018, 12:10 / atualizado em 05 Ago, 2018, 13:52 | Motos

O português com esta vitória assumiu a liderança do campeonato mundial de Moto2 | Epa-Martin Divisek

O piloto português largou do quarto lugar, mas galgou posições e mostrou ser o mais forte em Brno tendo chegado ao primeiro posto da corrida.







A corrida teve um final emocionante com uma tremenda luta entre Miguel Oliveira e o italiano Luca Marini, com ambos os pilotos a fazerem sucessivas ultrapassagens, mas no final o piloto português conseguiu terminar no primeiro posto.



Desta forma, Miguel Oliveira assumiu a liderança do Mundial de Moto2, ultrapassando o italiano Francesco Bagnaia, que terminou a corrida na terceira posição, atrás de Luca Marini.







"Foi muito duro. A meio da corrida não pensei que pudesse ganhar. Quando liderei, tive dificuldade em segurar a frente. Na parte final, sabia que tudo ia decidir-se na última volta, nas últimas curvas. Estava sempre à espera que surgisse alguém de qualquer lado. Sentia-me no meio de uma sanduíche italiana, ou melhor, numa pizza. Acabámos na frente, estou muito contente pela equipa", afirmou Miguel Oliveira.









O piloto português subiu pela sexta vez ao pódio nesta temporada, contabilizando duas vitórias, dois segundos lugares e dois terceiros.





Sobre a liderança do campeonato obsrvou que é algo que lhe dá muito gozo.













A próxima prova será no Red Bull Ring, na Áustria.