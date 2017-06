Miguel Oliveira parte da quarta posição para o GP de motociclismo de Assen

Lusa 24 Jun, 2017, 16:04 / atualizado em 24 Jun, 2017, 16:04 | Motos

Hoje, na sua volta mais rápida na sessão de qualificação no circuito de Assen, Miguel Oliveira rodou em 1.38,615 minutos, mais 147 milésimos de segundo que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), o líder do campeonato, que conseguiu a `pole` com o tempo de 1.38,468.

Ao lado de Morbidelli, completam a primeira linha da grelha de partida o japonês Takaaki Nakagami e o suíço Thomas Luthi, ambos em Kalex.

A qualificação ficou marcada pela queda aparatosa do italiano Lorenzo Baldassarri, que obrigou à interrupção da sessão cronometrada.

Segundo as informações mais recentes, depois de ter estado inconsciente ainda na pista, Baldassarri está já consciente e a receber assistência no centro médico do circuito holandês.

O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 40 pontos de Morbidelli, que detém apenas sete de vantagem sobre o suíço Thomas Luthi (Kalex).