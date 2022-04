MotoGP. Miguel Oliveira termina em quinto lugar. Quartararo é o vencedor

Quartararo, que partiu da quinta posição da grelha, chegou ao comando da prova à terceira das 25 voltas, terminando com o tempo de 41.39,611 minutos batendo o compatriota Johann Zarco (Ducati) por 5,409 segundos e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro, a 0,659.

Miguel Oliveira, que saiu de 11.º, fez um bom arranque, chegou ao sexto lugar ainda na primeira volta, passou pelo quinto posto na segunda, mas acabaria por ser ultrapassado pelos espanhóis Aleix Espargaró (Aprilia) e Alex Márquez (Honda), regressando ao sétimo posto.



Márquez acabaria por cometer um erro e perdeu algumas posições, mas o espanhol Alex Rins (Suzuki), que vinha do 23.º lugar à partida, acabou por superar Miguel Oliveira, que manteve o sétimo lugar.



Depois da chuva que afetou todos os treinos livres, a corrida de hoje, tal como a qualificação, foi disputada com piso seco, apesar de algumas nuvens pairarem por cima do AIA.



O espanhol Joan Mir (Suzuki) foi o primeiro líder, começando a cavar uma distância para o resto da concorrência.



Apenas Quartararo deu mostras de ter ritmo para acompanhar o campeão de 2020.



E, de facto, ritmo não faltou ao piloto gaulês, que à terceira volta ultrapassou o homem da Suzuki para chegar ao comando, que nunca mais perdeu.



Quartararo chegou mesmo a quebrar o recorde da melhor volta em corrida, com 1.39,435 minutos, tirando 0,015 segundos ao anterior recorde, do italiano Francesco Bagnaia (Ducati).



A dez voltas do final, Johann Zarco (Ducati) ultrapassou Mir e subiu ao segundo posto, enquanto o espanhol se debatia com problemas no trem dianteiro da sua Suzuki.



O australiano Jack Miller (Ducati) foi impondo a maior velocidade de ponta da sua Ducati para se aproximar do pódio e, a sete voltas do fim, tentou mesmo a ultrapassagem a Mir, por dentro da primeira curva do circuito.



No entanto, a frente da Ducati resvalou e acabou por atingir também a Suzuki de Mir, deixando os dois pilotos fora de prova e o australiano desconsolado.



Miguel Oliveira, que vinha com um ritmo constante, subiu, assim, ao quinto posto, para gáudio do público português.



Até final, nota de destaque para a luta fratricida entre os irmãos Márquez, com o mais velho, Marc, a levar a melhor mesmo em cima do risco de meta, terminando em sexto, logo atrás de Miguel Oliveira, que cortou a meta a 13,573 segundos do vencedor.



Quartararo, que já tinha vencido no AIA há um ano, tornou-se, assim, no primeiro piloto a bisar em Portimão, depois das vitórias de Miguel Oliveira (2020) e do italiano Francesco Bagnaia (2021), sendo o quarto piloto a vencer em 2022 nas cinco corridas já disputadas (os outros foram o italiano Enea Bastianini, por duas vezes, Miguel Oliveira e Aleix Espargaró).



Esta foi, também, a primeira vitória da temporada do piloto gaulês, que ascende, assim, ao comando do Mundial, com 69 pontos, os mesmos de Alex Rins, que hoje recuperou de 23.º para quarto enquanto Bagnaia foi de 24.º a oitavo, com um ombro lesionado.



Já Miguel Oliveira ganhou uma posição no campeonato, subindo ao oitavo lugar, com 39 pontos.



Sete pilotos não completaram a prova devido a queda, nomeadamente Enea Bastianini (Ducati), anterior líder do campeonato, que caiu na 10.ª volta.



Também caíram o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia), o espanhol Jorge Martin (Ducati), o sul-africano Brad Binder (KTM), o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati), Jack Miller e Joan Mir.



A próxima ronda, a sexta, disputa-se dentro de uma semana, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera.