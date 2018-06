Segunda vitória consecutiva para Jorge Lorenzo

Lusa Comentários 17 Jun, 2018, 14:44 | Motos

Depois do triunfo em Itália, Lorenzo, campeão do mundo em 2010, 2012 e 2015, partiu da 'pole position' e foi o mais rápido no circuito de Barcelona, ao concluir as 24 voltas em 40.13,566 minutos, menos 4,479 segundos do que Marquez, segundo classificado, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão, terminou no terceiro lugar, a 6,098.



Lorenzo, que na próxima temporada vai correr pela Honda, ao lado de Marquez, conquistou o seu 48.º triunfo da carreira, o quinto na categoria 'rainha' de MotoGP na Catalunha e o segundo de 2018, depois do êxito em Mugello, em 03 de junho último.



Após sete provas, Marquez permanece na liderança do Mundial, com 115 pontos, mais 27 do que Rossi, enquanto o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) segue no terceiro posto, com 77, depois de hoje ter terminado no sexto lugar, a 10,798 do vencedor.



Em Moto2, na categoria intermédia do Mundial de motociclismo, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex) venceu, deixando o português Miguel Oliveira (KTM) na segunda posição, a 2,492 segundos, e o espanhol Alex Marquez (Kalex) na terceira, a 3,485.



Tal como em Itália, onde venceu em 03 de junho, o piloto natural de Almada partiu da 17.ª posição e disputou a vitória na prova, que chegou a liderar durante a 10.ª volta.



"Honestamente esperava não ter de fazer este arranque, sabia que ia ser uma corrida difícil, com alguns acidentes, e tinha de ter um forte início para lutar pela vitória, mas hoje o Fabio (Quartararo) esteve um pouco à frente. Salvei um fim de semana difícil, tentei manter a vantagem sobre o terceiro lugar e estou feliz com o segundo lugar", afirmou Miguel Oliveira.



Com o quinto pódio do ano, Miguel Oliveira permanece no segundo lugar da classificação de pilotos, mas reduziu de 13 para um a diferença para o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que hoje não foi além do oitavo posto.



Após a corrida, Oliveira ainda sofreu um susto após a prova, quando foi abalroado pelo italiano Simone Corsi (Kalex), na reta da meta, enquanto desacelerava e celebrava o segundo lugar.



Na primeira corrida do dia, de Moto3, o italiano Enea Bastianini (Honda) venceu, ao gastar menos 0,167 segundos do que o italiano Marco Bezzecchi (KTM), que 'arrancou' o segundo lugar por três milésimos de segundo ao argentino Gabriel Rodrigo (KTM).



Bezzecchi lidera o campeonato com 103 pontos, com 19 pontos de vantagem sobre o seu compatriota Fabio Di Giannantonio, que hoje não foi além do sétimo posto, e 23 sobre o espanhol Jorge Martin, que desistiu.



O Mundial de motociclismo de velocidade prossegue no próximo dia 01 de julho, com a disputa da oitava prova do ano, o Grande Prémio da Holanda, em Assen.