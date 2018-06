21.º Campeonato do Mundo... mas o 22.º jogo de abertura

RTP Comentários 14 Jun, 2018, 09:01 | Mundial 2018

Porquê? Porque no Mundial de 1930 houve dois jogos que começaram precisamente ao mesmo tempo, dando inicio ao campeonato desse ano. O França 4 -1 México e os Estados Unidos 3 - 0 Bélgica.





Revelamos aqui outros dados curiosos sobre os mundiais.



- A Alemanha é a selecção que abriu mais vezes os Mundiais. Seis vezes. Deve-se ao facto de ter sido já campeã do Mundo por três vezes e de já ter organizado a prova por duas vezes.- Mas, surpreendentemente é o México a segunda seleção que mais vezes esteve no jogo de abertura, sem nunca ter sido campeão do Mundo. Foram quatro vezes no jogo de abertura do Mundial.- Rússia e Arábia Saudita vão estar no jogo de abertura pela 1ª vez na sua história.- Como URSS, a União Soviética esteve no jogo de abertura do Mundial do México 1970 (0-0 foi o resultado)- Desde 1982 que há sempre golos no jogo inaugural. Última vez que ficou 0-0 foi em 1978 no Alemanha - Polónia- E nos últimos cinco Mundiais, nove das 10 seleções marcaram:1998- Brasil-2 Escócia-12002 – França-0 Senegal-12006 – Alemanha-4 Costa Rica-22010 – Africa do Sul-1 México-12014 – Brasil – 3 Croácia – 1