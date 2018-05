Herrera, Reyes, Corona e Jiménez nos pré-convocados do México

Lusa Comentários 16 Mai, 2018, 12:27 | Mundial 2018

Na lista do técnico colombiano para o campeonato do mundo figura ainda o defesa Miguel Layún, emprestado pelo FC Porto ao Sevilha, engrossando a lista de representantes do campeão português de futebol na lista provisória.



Os convocados contam ainda com Rafael Márquez, que vai participar no quinto Mundial da sua carreira na Rússia, na qual o México está integrado no grupo F, com a campeã do mundo Alemanha, a Coreia do Sul e a Suécia.



Na preparação para o torneio, a equipa mexicana vai defrontar o País de Gales em 28 de maio e a Escócia em 2 de junho, antes de viajar para a Europa, onde disputa um último particular, na Dinamarca, no dia 9, seguindo depois para a Rússia.



Lista de 28 pré-convocados:



- Guarda-redes: Guillermo Ochoa (Standard Liége/Bel), José de Jesús Corona (Cruz Azul) e Alfredo Talavera (Toluca)



- Defesas: Carlos Salcedo (Frankfurt/Ale), Néstor Araujo (Santos Laguna), Diego Reyes (FC Porto/POR), Héctor Moreno (Real Sociedad/Esp), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Getafe/Esp), Edson Álvarez (América), Jesús Gallardo (Pumas) e Miguel Layún (Sevilha)



- Médios: Jesús Molina (Monterrey), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera (FC Porto/POR), Jonathan dos Santos (LA Galaxy/EUA), Andrés Guardado (Bétis/Esp), Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Frankfurt/Ale) e Giovanni dos Santos (LA Galaxy/EUA)



- Avançados: Javier Hernández (West Ham/Ing), Raúl Jiménez (Benfica/POR), Oribe Peralta (América), Jesús Corona (FC Porto/POR), Carlos Vela (Los Angeles FC/EUA), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV/Hol) e Jurgen Damm (Tigres)