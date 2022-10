Cristiano Ronaldo, o último Mundial no Catar 2022

Já era presença habitual na seleção de Portugal quando a 11 de junho de 2006, Cristiano Ronaldo fez a estreia em Mundiais. Foi frente a Angola, também ela estreante na prova que o jogador do Manchester United começou uma viagem que, provavelmente, vai terminar no Catar.

Sob as ordens de Scolari o mais internacional por Portugal jogou todas as partidas. Foram sete partidas em que marcou um golo, ao Irão. Seguiu-se o Mundial da África do Sul, em 2010. Já capitão da equipa e com Carloz Queiróz ao leme, Portugal fez quatro jogos e marcou em apenas um.

Foto: Hugo Viana festeja com Cristiano Ronaldo no Mundial de 2006 - Reuters







Foi com a Coreia do Norte, numa goleada por 7-0. Ronaldo marcou nesse jogo mas Portugal cairia nos oitavos de final com Espanha.No Brasil, e com Paulo Bento a apostar numa boa campanha depois da boa imagem deixada no Euro 2012, Portugal não correspondeu às expectativas e ficou-se pela fase de grupos. Ronaldo foi o ponto mais mediático da seleção, chamando milhares de fãs a muitos dos treinos da seleção e jogando limitado, com problemas num dos joelhos.No entanto, dentro de campo a goleada sofrida com a Alemanha e o empate tardio com os Estados Unidos deitaram abaixo qualquer tipo de esperança em passar a fase de grupos. A equipa de Paulo Bento ainda venceu o Gana, por 2-1, Ronaldo marcou o golo da vitória mas de nada valeu.Em 2018, com 33 anos, Ronaldo aparece na melhor forma de sempre num Mundial. Logo no primeiro jogo de Portugal, um verdadeiro épico com a Espanha destacou Ronaldo que fez três golos à “Roja” numa partida que terminou empatada a três e que muitos apelidaram de um dos melhores jogos daquele Mundial.

Ronaldo ainda marcaria frente a Marrocos, dando a vitória, a única, à seleção mas nas partidas com o Irão e o Uruguai, CR7 ficou em branco, com a equipa a voltar a casa depois de eliminada nos oitavos de final pelos sul-americanos.

Foto: No jogo de estreia no Mundial 2018, Ronaldo fez um 'hat-trick' à Espanha - Reuters







Em 2022, Ronaldo vai participar no seu quinto Mundial.Poucos são os jogadores que podem dizer o mesmo. Rafa Márquez, internacional mexicano já retirado foi o primeiro a consegui-lo, e Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão seguir-lhe as pisadas.Num grupo com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, Cristiano Ronaldo, que não está a ter uma grande época, quererá calar os críticos e regressar à boa forma de outros tempos e aumentar o número de golos que tem em Mundiais. Ir o mais longe possível e levar Portugal a um dos patamares mais altos do futebol mundial deverá também ser um dos objetivos do capitão português.