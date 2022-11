Governo do Catar terá chamado embaixador português por causa das declarações de PR e PM

Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, depois do jogo de preparação da seleção portuguesa com a Nigéria há quase uma semana,De acordo com a CNN Portugal, o vice-primeiro-ministro do Emirado terá dito isso mesmo ao embaixador português em Doha, Paulo Pocinho, e acrescentou queO Ministério dos Negócios Estrangeiros, contactado pelo canal de televisão, confirma apenas que o embaixador de Portugal em Doha esteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar no âmbito da preparação da deslocação do presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir ao encontro de Portugal frente ao Gana e já garantiu que vai falar "sobre a questão dos Direitos Humanos" no Catar. Será durante uma conferência, pela hora de almoço, em Doha.