Mundial2022. Portugal prepara ao detalhe o jogo com a Coreia do Sul

Na terça-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição apenas 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, uma vez que os jogadores que alinharam de início contra os sul-americanos ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, juntamente com Raphäel Guerreiro, que rendeu o lesionado Nuno Mendes no jogo da segunda jornada do Grupo H.No sessão de trabalho agendada para as 17h30 locais (14h30 em Lisboa), que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, não devem subir ao relvado, além de Mendes, o defesa Danilo e o médio Otávio, que constam igualmente no lote de indisponíveis.





Amarelos podem "obrigar" a poupar





Com a qualificação garantida, Portugal tem ainda um último objetivo por alcançar: assegurar o primeiro lugar. Ainda assim, o selecionador Fernando Santos poderá aproveitar o jogo com a Coreia do Sul, na sexta-feira, para fazer alguma gestão, tanto a nível físico como, sobretudo, disciplinar.



Após os dois primeiros jogos, cinco jogadores encontram-se em risco de suspensão para os oitavos de final, sendo que um deles, Danilo, pode até não jogar mais no Mundial devido a lesão.

Os restantes são Rúben Dias, Rúben Neves, João Félix e Bruno Fernandes, todos eles admoestados na partida diante do Uruguai à exceção do último que viu o cartão amarelo diante do Gana, aos 90'+5', para travar uma saída rápida dos africanos para o ataque numa altura em que estes procuravam desesperadamente o empate a três golos que não aconteceu.







Face à qualidade dos jogadores que tem à sua disposição e a certeza de que basta um empate para segurar o primeiro lugar (até a derrota pode chegar desde que o Gana não ganhe ao Uruguai), Fernando Santos irá certamente ponderar se justifica correr o risco de perder algum destes jogadores que foram titulares nas duas partidas anteriores.