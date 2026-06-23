Haaland comanda Noruega para os 16 avos de final

O avançado de 25 anos, que já tinha ‘bisado’ face ao Iraque (4-1), marcou aos 48 e 58 minutos, colocando em ambas as situações os nórdicos com dois tentos de vantagem, num jogo em que já lideravam ao intervalo, com um golo de Marcus Pederson, aos 43.



Ismaïla Sarr respondeu, aos 53 e 90+3 minutos, aos dois golos de Haaland, mas, apesar do sofrimento final, a Noruega resistiu e está na fase a eliminar, juntamente com a França, que defrontará na última ronda para determinar o vencedor do Grupo I.



Por seu lado, o Senegal, que esteve muito intranquilo defensivamente, continua a zero, pois já havia perdido com os gauleses (1-3), e pode nem conseguir o apuramento, como um dos oito melhores terceiros, mesmo que na última ronda vença o Iraque.



As duas equipas entraram com os ‘onzes’ do primeiro jogo e a Noruega quase se adiantou aos três minutos, num cabeceamento de Ajer, detido por Mendy, com nova oportunidade aos 14, por Odegaard, já depois do lesionado Ryerson ceder o lugar a Pederson.



Nicolas Jackson fez as primeiras tentativas dos senegaleses, aos 17 e 28 minutos, mas foi Odegaard a desperdiçar uma grande oportunidade, aos 37, antes de Pederson marcar, aos 43, aproveitando uma assistência involuntária de Koulibaly.



A Noruega ainda poderia ter chegado ao segundo golo antes do intervalo, novamente após uma falha defensiva dos africanos, esta de Mendy, que ‘brincou’ perante Haaland, com este a ‘roubar-lhe’ a bola e a atirar ao poste esquerdo. Podia ter feito melhor.



Se a primeira parte acabou com o jogador do Manchester City a falhar um golo, a segunda abriu, praticamente, com o avançado a marcar, aos 48 minutos, com um remate de pé esquerdo, assistido por Odegaard no corredor central.



O Senegal só demorou, no entanto, cinco minutos a ‘voltar’ ao jogo, já que, aos 53, e após uma série de tabelas, Ismaïla Sarr, em esforço, bateu Nyland, assistido por Sadio Mané.



Numa parte frenética do jogo, a Noruega também só demorou cinco minutos a repor os dois tentos de vantagem, culpa do ‘inevitável’ Haaland, desta vez de pé direito, servido por Berg, que substituíra o benfiquista Aursnes ao intervalo.



Os africanos foram tentando chegar ao segundo golo para entrar na discussão do resultado, mas foi a Noruega que quase chegou ao quarto, num remate de Oscar Bobb, aos 90 minutos, após grande jogada de Schjelderup, jogador do Benfica entrado aos 71.



Os europeus perdoaram e o Senegal conseguiu mesmo reduzir aos 90+3 minutos, com o ‘bis’ de Sarr, após assistência de Jackson, lançando-se depois com tudo rumo ao empate, que Mané (90+6) e Sarr (90+10) tiveram a possibilidade de concretizar.



A Noruega, com vários jogadores visivelmente fatigados, sobreviveu e, depois, começou a festa, com os jogadores nórdicos a replicarem no relvado o remar que os adeptos têm simulado nas bancadas dos estádios do Mundial.



Jogo no Estádio Metlife, em East Rutherford, nos Estados Unidos.



Noruega - Senegal, 3-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Marcus Pederson, 43 minutos.



2-0, Erling Haaland, 48.



2-1, Ismaïla Sarr, 53.



3-1, Erling Haaland, 58.



3-2, Ismaïla Sarr, 90+3.



Equipas:



- Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson (Marcus Pederson, 13), Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem (Leo Ostigard, 84), David Wolfe, Sander Berge, Martin Odegaard, Fredrik Aursnes (Patrick Berg, 46), Alexander Sorloth (Oscar Bobb, 84), Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, 71) e Erling Haaland.



Selecionador: Stale Solbakken.



- Senegal: Édouard Mendy (Mory Diaw, 63), Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (Pape Sarr, 72), Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs, 54), Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye (Ibrahim Mbaye, 54), Ismaïla Sarr, Lamine Camara (Pathé Ciss, 63), Sadio Mané e Nicolas Jackson.



Selecionador: Pape Thiaw.



Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).



Ação disciplinar: Nada a registar.



Assistência: 80.663 espectadores.



(Com Lusa)