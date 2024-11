Agricultura e Pescas da UE debatem plano para 2025

Os ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira, em Bruxelas, com um primeiro debate sobre as possibilidades de pesca para 2025 na agenda.

Em 31 de outubro, o executivo comunitário divulgou a proposta de possibilidades de pesca para 2025, que inclui um aumento de 17% nas capturas de tamboril, de 23% nas de areeiro e de 5% nas de carapau, em águas nacionais e manter as da pescada em águas ibéricas.



Para as capturas de goraz nos Açores é proposto um corte de 35%, das atuais 600 toneladas para 399.



Os pareceres da Comissão são baseados em dados científicos dos estados das unidades populacionais ('stocks') e a decisão final será tomada na reunião dos ministros da tutela, em dezembro.



Na agenda de agricultura está o debate sobre a situação do mercado na UE.



Portugal estará representado pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar.