Ataques turcos na Síria fizeram 27 mortos civis

"Vinte e sete civis foram mortos em 45 ataques de 'drones' no norte e no leste da Síria", indicou, em comunicado, o OSDH, sediado no Reino Unido e com uma vasta rede de fontes na Síria.

Desde quinta-feira à noite, "as forças turcas intensificaram consideravelmente os ataques aéreos e terrestres no norte e leste da Síria", acrescentou.

As forças curdas já tinham indicado a morte de 12 civis, incluindo duas crianças.

"Além das zonas povoadas, os aviões de guerra e os 'drones' turcos visaram padarias, centrais elétricas, instalações petrolíferas e postos de controlo das forças de segurança interna (curdas)", declararam, em comunicado, as Forças Democráticas Sírias (SDF), o braço armado da Administração Autónoma apoiada pelos Estados Unidos.

As autoridades turcas confirmaram, na quinta-feira, que o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) foi responsável pelo ataque que fez, na quarta-feira, perto de Ancara, cinco mortos e mais de 20 feridos.

Em resposta, as autoridades turcas têm vindo a efetuar ataques contra posições do PKK no Iraque e na Síria.

A Turquia considera as Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), que dominam as FDS, como um ramo do PKK, que classifica de "grupo terrorista".

O exército turco, que controla várias zonas do norte da Síria depois de ter expulsado as forças curdas, efetua regularmente ataques nas zonas controladas pelos curdos.