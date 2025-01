Autoridades alemãs pedem proibição de "bombas ilegais de fogo-de-artifício"

De acordo com os bombeiros de Berlim, detonações muito fortes danificaram fachadas de casas e partiram janelas, registando-se um total de 36 apartamentos dados como inabitáveis.Apesar dos apelos para a proibição a nível nacional do uso privado de fogo-de-artifício, este continua a ser uma parte significativa das celebrações do Ano Novo no país, com milhares de fogos-de-artifício a serem lançados todos os anos nas ruas das cidades.

De acordo com a emissora pública local MDR, duas pessoas morreram no estado da Saxónia, no leste do país, incluindo um homem de 45 anos que morreu depois de manusear o que foi descrito como uma “bomba de fogo-de-artifício”.

Importação de "bombas de fogo-de-artifício"



A maioria das mortes registadas foram de homens jovens em acidentes distintos enquanto tentavam acender pirotecnia, em alguns casos usando bombas de fogos de artifício ilícitas que os próprios improvisaram para um efeito mais espetacular.O porta-voz de assuntos internos da União Democrata Cristã de centro-direita em Berlim, Burkard Dregger, exigiu esta quinta-feira medidas mais duras para impedir a disseminação das Kugelbomben nas cidades alemãs durante as celebrações e festividades., afirmou à emissora pública local RBB, pedindo negociações com os governos da Polónia e da República Checa para chegar a um consenso regional.As bombas esféricas ou de bola vêm em vários tamanhos e são reservadas na Alemanha para exibições profissionais de fogos-de-artifício.Também chefe regional do sindicato policial GdP de Berlim, Stephan Weh, exigiu uma repressão às importações de bombas de pirotecnia ilegais e uma proibição geral de uso privado de fogo-de-artifício., disse num comunicado.A organização ambiental alemã Deutsche Umwelthilfe juntou-se aos apelos para uma proibição nacional da venda privada de artigos pirotécnicos na véspera de Ano Novo, num comunicado de quarta-feira, alertando para o facto de a passagem do ano se ter tornado, mais uma vez, “uma noite de horror para inúmeras pessoas”.A ministra da Administração Interna alemã, Nancy Faeser, condenou a violência e referiu que as forças policiais têm sido mobilizadas para dar uma resposta rápida de combate a este tipo de fenómenos.A governante defendeu que aqueles que atacaram a polícia deverão ser “acusados e condenados com a maior severidade”.