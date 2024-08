Avião com 62 pessoas a bordo caiu no Brasil

(atualização)







Uma aeronave caiu no início da tarde desta sexta-feira no bairro Capela, em Vinhedo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Segundo a corporação o acidente aconteceu por volta das 13h25.



Segundo informação do G1, trata-se de um avião de passageiros, modelo ATR-72. A aeronave saiu de Cascavel com destino a Guarulhos. Segundo a Anac, o avião comporta 68 passageiros.



Ainda de acordo com a mesma fonte, hospitais de Vinhedo e Valinhos foram mobilizados para receber possíveis feridos. Mas as autoridades já confirmaram que não há sobreviventes.



Sete equipas do Corpo de Bombeiros estão a trabalhar nas operações de busca. A aeronave saiu de Cascavel com destino a Guarulhos e caiu próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos.



Em causa está um voo operado pela Voepass, antiga Passaredo.