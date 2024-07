Biden anuncia regresso à campanha na próxima semana

"Estou ansioso para voltar à campanha na próxima semana", disse, em comunicado, Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos tem estado retirado no seu estado do Delaware depois de ter contraído a covid-19 esta semana.No comunicado onde anuncia o regresso ao terreno, Joe Biden criticou a “visão sombria” do adversário republicano no discurso de quinta-feira, na convenção de Milwaukee."Juntos, como partido e como país, podemos e iremos derrotá-lo nas urnas. Os riscos são altos e a escolha é clara. Juntos, venceremos", acrescentou.Este anúncio surge não só após o discurso de Donald Trump no encerramento da convenção do Partido Republicano e num momento em que mais de 30 legisladores democratas pedem a Biden que desista da corrida à Casa Branca.

A pressão tem crescido exponencialmente nos últimos dias, com vários legisladores e figuras de relevo do Partido Democrático a apelarem ao presidente para que passe o testemunho a outro candidato.