Biden e Zelensky encontram-se em França e Itália

O anúncio foi feito na terça-feira, pouco depois de Joe Biden ter partido para França.

"Durante a deslocação à Normandia, terá a oportunidade de discutir com o presidente (Volodymyr) Zelensky a situação na Ucrânia e a forma como podemos continuar a aprofundar o nosso apoio à Ucrânia", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a bordo do avião Air Force One.

Em França, Biden vai prestar homenagem ao heroísmo das tropas norte-americanas em 1944, exaltar as alianças dos Estados Unidos e defender a democracia.

A cimeira do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, mais a UE), vai decorrer entre 13 e 15 de junho em Apúlia, Itália.