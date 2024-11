Biden na Amazónia. A primeira visita de um presidente dos EUA em funções

O presidente dos Estados Unidos fez uma visita histórica à Amazónia, no Brasil. Joe Biden sobrevoou a floresta, no domingo, depois de ter aterrado em Manaus.

Esteve também reunido com organizações não-governamentais que têm trabalhado na defesa da Amazónia.



Antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde vai participar na Cimeira do G20, Joe Biden quis tornar-se o primeiro presidente dos EUA, em exercício, a visitar a Amazónia e fez questão de o dizer no discurso depois da visita.



Anunciou ainda medidas em defesa do ambiente e disse que deixa bases fortes ao sucessor Donald Trump.