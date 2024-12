Borne, Valls, Darmanin. Novo governo francês anunciado em dia de luto nacional

(em atualização)





O anúncio aconteceu poucos depois das 18h30 horas locais (17h30 em Lisboa), hora marcada pela Presidência francesa esta segunda-feira, desde o Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente francês Emmanuel Macron. Em dia de luto nacional decretado por Macron em homenagem às vítimas do ciclone Chido que devastou o arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, há dez dias atrás.



"A composição do Governo pelo Presidente da República, sob proposta do primeiro-ministro, na segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, às 18h30, no Palácio do Eliseu", lia-se numa nota da presidência francesa.













Quem formará parte do novo Governo?







Gérard Darmanin – Ministro francês do Estado, responsável pela Justiça







Élisabeth Borne – Ministra francesa de Estado, responsável pela Educação Nacional, Ensino Superior, da Investigação e da Economia Digital







Manuel Valls - Ministro francês do Estado, responsável pelos Territórios Ultramarinos





Bruno Retailleau - Ministro francês do Estado, responsável pela pasta do Interior







Jean-Noël Barrot – Ministro francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros





Éric Lombard - Ministro francês da Economia, Finanças e da Soberania Industrial e Digital





Sébastien Lecornu - Ministro francês das Forças Armadas







Catherine Vautrin - Ministra francesa do Trabalho, da Saúde, da Solidariedade e da Família



Rachida Dati - Ministra francesa da Cultura







Annie Genevard - Ministra francesa da Agricultura e da Soberania Alimentar





François Rebsamen - Ministro francês do Planeamento Urbano e Rural

Laurent Marcangeli - Ministro francês da Ação Pública, da Função Pública e da Simplificação



Marie Barsacq - Ministra francesa do Desporto, da Juventude e do Voluntariado



Patrick Mignola – Ministro francês das Relações com o Parlamento







Agnès Panier-Runacher - Ministra francesa da Transição Ecológica