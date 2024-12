Ciclone Chido. França fez minuto de silêncio pelas vítimas de Mayotte

A França faz um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas de Mayotte. A ilha faz parte do arquipélago francês do oceano Índico e foi devastada há dez dias pelo ciclone Chido.

É a primeira vez que a França decreta um dia de luto nacional por causa de uma catástrofe climática.



Esta segunda-feira houve um minuto de silêncio em todo o território francês em solidariedade com as vítimas.



Há poucos dias, Macron visitou a ilha e prometeu fornecimento de água e alimentos.



A população pede mais apoios e ajuda humanitária.



O balanço provisório da passagem do ciclone é de 35 mortos e cerca de 2.500 feridos só na ilha. As autoridades receiam um número maior de vítimas.