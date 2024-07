Calor leva a novo recorde no consumo de energia em 2023 em Macau

De acordo com o relatório financeiro anual da CEM, publicado no Boletim Oficial da região semiautónoma chinesa, o consumo bruto de energia chegou a 5.935,9 gigawatts-hora (GWh), mais 9,1% do que em 2022.

A empresa justificou o aumento com a subida das temperaturas no ano passado.

Em 2023, Macau registou o terceiro ano mais quente desde que a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) foi criada, em 1952, com uma temperatura média de 23,3ºC, mais 0,7 graus do que no ano anterior.

O território registou apenas 26 dias frios (quando a temperatura mínima é igual ou inferior a 12ºC), menos 13 dias do que os valores médios climáticos, e 15 noites quentes (com temperatura máxima igual ou inferior a 28ºC), mais 3,5 do que a média.

"O aumento do número de noites quentes e a diminuição do número de dias frios são sinais de aquecimento do clima", disseram os SMG em janeiro.

Com "a dissipação gradual da sombra da pandemia, a economia e o desenvolvimento social recuperaram de forma robusta, levando a um aumento geral na procura de energia em Macau", indicou a CEM.