Canadá. Justin Trudeau anuncia que vai renunciar ao cargo de primeiro-ministro

"Tenciono demitir-me como líder do partido e como primeiro-ministro depois de o partido selecionar o seu próximo líder, através de um processo competitivo robusto e nacional", declarou Trudeau.





"Este país merece uma verdadeira escolha nas próximas eleições e tornou-se claro para mim que, se tiver de travar batalhas internas, não poderei ser a melhor opção nessas eleições", acrescentou.





Justin Trudeau, de 53 anos, assumiu o cargo em novembro de 2015 e foi reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros-ministros canadianos com mais tempo de serviço.



No entanto, a sua popularidade começou a cair há dois anos, devido a preocupações dos canadianos com os preços elevados e falta de habitação.







As campanhas dentro do Partido Liberal podem durar vários meses, pelo que é pouco provável que Trudeau deixe o cargo nos próximos dias.



O primeiro-ministro canadiano, que tinha anunciado a sua intenção de se recandidatar, está a mais de 20 pontos do seu rival conservador, Pierre Poilievre, nas sondagens. As próximas eleições legislativas devem realizar-se, o mais tardar, em outubro de 2025.

Declarações de Trump agravaram crise política



A crise política no Canadá foi intensificada pelas recentes declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu impor tarifas de 25 por cento ao Canadá e ao México assim que regressar ao poder, a 20 de janeiro.



Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá e o destino de 75 por cento das suas exportações. Cerca de dois milhões de canadianos, numa população de 41 milhões, dependem dos EUA.





Filho mais velho de Pierre Elliott Trudeau, antigo primeiro-ministro canadiano falecido em 2000, Justin Trudeau já foi pugilista amador, instrutor de snowboard e professor de inglês e francês.



Enquanto primeiro-ministro, fez do Canadá o segundo país do mundo a legalizar a canábis, introduziu a morte medicamente assistida e um imposto sobre o carbono, prometendo ainda a assinatura de uma versão modernizada do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).





c/ agências