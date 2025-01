Casas de duas famílias portuguesas arderam nos incêndios em Los Angeles - MNE

A fonte acrescentou que as duas famílias não pediram apoio e que o Consulado Geral de Portugal em são Francisco está a procurar contactá-las.

Na área afetada pelos incêndios residem mais famílias portuguesas ou lusodescendentes pelo que é de prever que mais casos de portugueses afetados pelos incêndios venham ser contabilizados, disse ainda a fonte.

Não há informações de portugueses feridos em consequência dos incêndios, que já provocaram um total de 10 mortos, segundo as autoridades norte-americanas.

As autoridades locais de Los Angeles anunciaram hoje que as zonas afetadas pelos incêndios, e que se tornaram alvo de pilhagens, encontram-se sob recolher obrigatório.

"Não se pode estar nestas zonas afetadas. Se estiverem, podem ser detidos. Estamos a fazer isto para proteger os edifícios e as casas que as pessoas abandonaram porque lhes foi ordenado", afirmou hoje o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, numa conferência de imprensa.

Los Angeles tem estado a ser devastada ao longo da semana por cinco incêndios diferentes, que já causaram 10 mortos e a destruição de cerca de 10.000 edifícios, obrigando 180.000 pessoas a abandonar as suas casas.