Centenas de detidos. Começaram as deportações em massa de imigrantes ilegais nos EUA

"A Administração Trump deteve 538 imigrantes ilegais criminosos", anunciou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescentando que "centenas" foram deportados em aviões do Exército., escreveu, falando em "promessas cumpridas".Ao longo da campanha presidencial, Donald Trump prometeu travar a imigração ilegal no país, considerando-a uma "emergência nacional". Logo no primeiro dia de Presidência, o republicano assinou uma série de ordens executivas destinadas a impedir a entrada de imigrantes nos EUA.Na quinta-feira, o presidente da Câmara de Newark, Ras J. Baraka, declarou em comunicado que

Justiça bloqueia ordem de Trump

Também na quinta-feira,, considerando-a inconstitucional.A 14ª emenda da Constituição garante o direito à cidadania às crianças nascidas em solo americano, uma medida ratificada em 1868 para assegurar a cidadania dos antigos escravos após a Guerra Civil.No entanto, num esforço para travar a imigração ilegal, Trump emitiu uma ordem executiva a reverter esse direito logo após ter tomado posse, na segunda-feira.A ordem nega a cidadania às pessoas nascidas depois de 19 de fevereiro cujos pais estejam nos Estados Unidos ilegalmente.A ordem de Trump suscitou de imediato contestações legais em todo o país, com pelo menos cinco ações judiciais interpostas por 22 Estados e vários grupos de defesa dos direitos dos imigrantes.

“Flagrantemente inconstitucional”

"Estou no meu cargo há mais de quatro décadas. Não me lembro de outro caso em que a questão apresentada fosse tão clara como neste", declarou o juiz distrital dos EUA, John Coughenour, a um advogado do Departamento de Justiça.No entanto, a decisão da Justiça apenas atrasa a ordem executiva de Trump por 14 dias. Durante esse período, ambas as partes vão apresentar mais argumentos contra e a favor da ideia do presidente e, a 6 de fevereiro, o juiz irá decidir numa audição se bloqueia a lei a longo prazo., afirmou o Departamento de Justiça liderado por Brett Shumate, nomeado pelo presidente Trump.O procurador-geral de Washington, o democrata Nick Brown, disse por sua vez que a lei que atribui a nacionalidade a crianças nascidas nos Estados Unidos está em vigor há várias gerações., afirmou. “Os bebés estão a nascer hoje, amanhã, todos os dias, em todo o país, e por isso temos de agir agora”.

