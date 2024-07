China diz ter afastado navios japoneses das disputadas ilhas Senkaku

Os incidentes entre a guarda costeira chinesa e os navios japoneses ocorreram entre terça e hoje, indicou a guarda costeira chinesa, em comunicado.

O porta-voz da guarda costeira, Liu Dejun, instou o Japão a "parar imediatamente todas as atividades ilegais nas águas" e disse que as ilhas Diaoyu e as circundantes "são território inalienável da China".

"As forças marítimas chinesas vão continuar a realizar atividades de defesa dos direitos marítimos e de aplicação da lei nas águas sob a sua jurisdição, protegendo a soberania, a segurança e os direitos e interesses marítimos", advertiu o porta-voz, na nota oficial.

Em maio passado, a China dotou a guarda costeira de novas capacidades, incluindo a autoridade para deter navios estrangeiros suspeitos de entrarem ilegalmente em águas territoriais, num contexto de crescentes tensões com parceiros dos Estados Unidos, como o Japão e as Filipinas.

A guarda costeira chinesa também viu a capacidade de ação reforçada do ponto de vista material, graças à atribuição de mais navios e a um maior apoio logístico.

O conflito em torno das ilhas Diaoyu/Senkaku, conquistadas pelo Japão após a guerra com a China em 1894-95, intensificou-se nos últimos anos depois de o Japão ter nacionalizado as ilhas, em setembro de 2012.

Localizadas no mar do Leste da China, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan, que também reclama a soberania, as ilhas desabitadas têm uma área de cerca de sete quilómetros quadrados e acredita-se que possam existir depósitos significativos de petróleo ou gás nas águas adjacentes.