Ciclone Chido. Centenas de pessoas poderão ter morrido em Mayotte

O ciclone Chido, que provocou ventos de mais de 225 km/h, arrasou povoações inteiras, afetando sobretudo os mais pobres que viviam em bairros de lata.O autarca admitiu que era “extremamente difícil” obter um número exato agora, depois de as ilhas do Oceano Índico terem sido atingidas pelo intenso ciclone tropical no sábado, causando destruição generalizada.

Segundo dados do Ministério do Interior, a população ilegal da ilha ultrapassa os 100 mil habitantes - de uma população oficial de 320 mil - tornando improvável a realização de uma contagem completa dos mortos.

Les premiers avions d’intervention arrivent à Mayotte pour apporter une aide d’urgence face aux dégâts causés par le cyclone. L’État est pleinement mobilisé pour soutenir les habitants de Mayotte dans cette épreuve. — Nicolas Daragon - Ministre (@NicolasDaragon) December 15, 2024

#CycloneChido 🌀 | Le préfet a accueilli l’A400M à la base aérienne 181.



👩 Un détachement de la Sécurité civile et du matériel de secours



✈️ 🚢 Plusieurs rotations aériennes et maritimes, La Réunion remplie son rôle de solidarité régionale avec ses voisins de Mayotte pic.twitter.com/UkWF2LpI3d — Préfet de La Réunion (@Prefet974) December 15, 2024

Segundo a AFP, o ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, desloca-se esta segunda-feira à ilha com 160 soldados e bombeiros para reforçar os 110 que já se encontram no local.“Os primeiros aviões de intervenção chegaram a Mayotte para prestar ajuda de emergência face aos danos causados pelo ciclone. O Estado está totalmente mobilizado para apoiar os habitantes de Mayotte nesta provação”, afirmou Nicolas Daragon, ministro francês da Segurança Interna, na rede social X.As autoridades também estabeleceram uma ponte aérea entre Mayotte e a Ilha da Reunião, outro território ultramarino francês do outro lado de Madagáscar, disse Sebastien Lecornu, o ministro francês da Defesa.“Para o alojamento dos serviços de emergência, três estruturas com capacidade para 150 pessoas estão no local, estando uma outra a caminho”, acrescentou Lecornu no X ao fim do dia de domingo, acrescentando que estavam também a ser fornecidas rações militares e geradores.

O ciclone Chido foi o mais forte a atingir Mayotte em mais de 90 anos, segundo o serviço meteorológico francês, Meteo France. No domingo, os residentes compararam o cenário a um apocalipse nuclear.





Mayotte, no sudeste do Oceano Índico, ao largo da costa de África, é a ilha mais pobre de França e o território mais pobre da União Europeia. Os destroços de centenas de casas improvisadas estavam espalhados pelas encostas, os coqueiros tinham caído sobre os telhados dos edifícios e os corredores dos hospitais estavam inundados, de acordo com imagens dos meios de comunicação locais e da gendarmaria francesa.

Sistema de saúde ficou muito degradado

A situação do sistema de saúde no arquipélago francês de Mayotte está "muito degradada com um hospital muito destruído e centros médicos igualmente inoperantes", disse esta segunda-feira a ministra da Saúde de França.



"O hospital sofreu danos significativos de água e também degradação, nomeadamente nas áreas de cirurgia, reanimação, urgência, maternidade, partes essenciais do funcionamento do hospital", descreveu Geneviève Darrieussecq.



Em declarações ao canal França 2, a ministra da Saúde e Solidariedade francesa mostrou-se preocupada com a situação, mas garantiu que o equipamento continua a funcionar.



"Apesar de tudo [o hospital] continua a funcionar ainda que de forma precária", disse a governante que também descreveu a existência de "centros médicos igualmente inoperantes".







Situada a cerca de oito mil quilómetros de Paris, Mayotte é um destino importante para os imigrantes sem documentos da vizinha Comores. É significativamente mais pobre do que o resto de França e há décadas que se debate com a violência de gangues e a agitação social.

Mais de três quartos da população de Mayotte vivem abaixo do limiar de pobreza francês. No início deste ano, as tensões foram alimentadas por uma escassez de água.A França colonizou Mayotte em 1843 e anexou as quatro grandes ilhas do arquipélago das Comores em 1904. O resto do arquipélago votou a favor da independência num referendo realizado em 1974, mas Mayotte decidiu manter-se sob controlo francês.

Chido provocou três mortos em Moçambique

Pelo menos três pessoas morreram no norte de Moçambique no domingo devido à passagem do ciclone Chido, que provocou ventos fortes e chuvas torrenciais que destruíram vários edifícios, segundo um balanço provisório.Duas pessoas morreram na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, e uma criança de três anos foi arrastada pelo ciclone em Nampula, de acordo com a primeira contagem provisória publicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM).O instituto meteorológico tinha indicado no início do dia que o ciclone era suscetível de provocar trovoadas e ventos violentos com rajadas até 260 km por hora em certas zonas das províncias.

Mais de 250 milímetros de precipitação eram esperados em 24 horas.