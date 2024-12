Ciclone Chido corta comunicações em algumas regiões de Moçambique

Reuters

O ciclone tropical Chido atingiu Moçambique, este domingo, com ventos e chuvas fortes, depois de matar 11 pessoas e causar destruição no território francês de Mayotte, no Oceano Índico.

O ciclone ganhou força ao cruzar o canal de Moçambique durante a noite de sábado para domingo, atingindo a costa a cerca de 40 quilómetros a sul da cidade de Pemba, no norte do país.



A presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Luísa Meque, fez um ponto da situação sobre o que está a ser feito.



Nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, sobretudo nas zonas costeiras, o ciclone provocou cortes de eletricidade e a queda de muros e telhados.



Foram já cancelados alguns voos com destino a Moçambique.