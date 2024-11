Coligação alemã em colapso depois de Scholz demitir o ministro das Finanças

Scholz afirmou não ter confiança no ministro das Finanças, Christian Lindner, que lidera o Partido Democrático Liberal (FDP) que fazia parte da coligação juntamente com o Partido Social Democrata e os Verdes de Scholz.

Jorg Kukies, conselheiro próximo do chanceler Olaf Scholz e especialista em questões económicas, é o novo ministro das Finanças alemão, revelou esta quinta-feira à Agência France Presse fonte governamental de Berlim.

O anúncio foi feito pelo líder do governo alemão, em conferência de imprensa, depois de uma reunião na chancelaria em que os três partidos que formam a coligação “semáforo” - o Partido Social Democrata (SPD), os Verdes, e o Partido Democrático Liberal - se sentaram para discutir a continuidade desta união.“Um tal egoísmo é incompreensível. Já não há confiança em trabalhar com Lindner (…) Não quero que o nosso país passe por este tipo de comportamento”, afirmou o chanceler, sublinhando que “gostaria de ter poupado” o país a esta “decisão difícil”, especialmente em tempos difíceis.

A chamada coligação “semáforo” liderada pelo chanceler governa a Alemanha desde 2021. Mas as tensões internas estavam a borbulhar há semanas antes de explodirem na noite de quarta-feira.

, acrescentando que Scholz “banalizou durante muito tempo” as preocupações económicas dos cidadãos.“As suas contrapropostas são fracas, pouco ambiciosas e não contribuem para ultrapassar a fraqueza fundamental do crescimento no nosso país”, criticou em conferência de imprensa.Entretanto, Volker Wissing, o ministro dos Transportes retirou a demissão e disse aos jornalistas na manhã de hoje, em Berlim que, depois de falar com Scholz, tinha decidido continuar como ministro abandonando o partido.Os outros dois ministros do FDP que se demitiram podem vir a ser substituídos, indicou hoje de manhã a agência noticiosa alemã DPA.Até lá, o partido está “em funções e determinado a cumprir integralmente os deveres do seu cargo”, sustentou o ministro da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck, em declarações à rádioO titular da pasta da Economia considera que o chanceler tomou a decisão correta e frisou que a Alemanha ainda é capaz de funcionar.”, acrescentou Habeck.Segundo Habeck, o líder do FDP não conseguiu cumprir a tarefa fundamental de elaborar um orçamento e perdeu o respeito dos outros membros do governo.Questionado se a Alemanha ainda era capaz de funcionar, Habeck afirmou: “Sim, claro que sim”, acrescentando, no entanto, que “já não temos uma maioria no parlamento”.Nas declarações à rádioMinutos antes, Annalena Baerbock, ministra dos Negócios Estrangeiros, também ela dos Verdes, lembrou a “responsabilidade” da Alemanha num contexto internacional, por exemplo, no apoio à Ucrânia.

O que os divide?

A coligação, que estava no poder há quase três anos, tem enfrentado dificuldades praticamente desde o início já que muitas das posições que defendem os seus partidos são opostas. Enquanto o SPD e os Verdes apoiam uma forte atuação do estado, com a emissão de dívida para financiar políticas públicas, caso seja necessário, o FDP tem uma visão contrária.As, ficaram mais expostas há um ano quando o Tribunal Federal Constitucional reprovou a decisão do executivo de realocar verbas destinadas a atenuar as consequências da pandemia de covid-19. Sem essas verbas, o executivo alemão ficou com um buraco de 60 mil milhões de euros no orçamento. A forma de o combater não gerou consensos.Lidner defendeu uma ampla redução de impostos para as empresas, por exemplo, e a redução de metas de proteção climática que considera demasiado ambiciosas. Ideias completamente rejeitadas por Robert Habeck, dos Verdes, ministro da Economia e vice-chanceler.

Os partidos que formam a coligação têm, ao longo dos últimos três anos, perdido popularidade, atingindo os níveis de votação mais baixos de sempre em várias eleições regionais e sondagens.

Já a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 fez disparar os preços da energia e deixou a Alemanha perante um aumento das despesas com a defesa - e o custo de acolher 1,5 milhões de refugiados ucranianos.A crise no seio da coligação mergulhou a maior economia da Europa no caos político, horas depois de a eleição de Trump ter desencadeado uma profunda incerteza sobre o futuro da economia e da segurança do continente.

Moção de confiança

O chanceler convocou na quarta-feira uma moção de confiança para 15 de janeiro, o que pode levar o país a eleições antecipadas em março de 2025, meio ano antes do previsto. Com esta medida, o Governo de Scholz deixa de ter maioria no Parlamento.

Esta quinta-feira, o líder do principal partido na oposição, a União Democrática Cristã, Friedrich Merz, defendeu que o chanceler deve apresentar imediatamente a moção de confiança.

“A coligação já não tem maioria no Bundestag alemão (câmara baixa do parlamento) e devemos, portanto, instar o chanceler a convocar um voto de confiança imediatamente, o mais tardar no início da próxima semana”, afirmou Merz aos jornalistas.







