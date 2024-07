Convenção republicana após ataque a Trump converte Milwaukee em cidade-fortaleza

Trump chegou no domingo à noite à cidade que recebe a Convenção Nacional do Partido Republicano, um dia antes do início do evento de quatro dias, onde são esperados milhares de republicanos para eleger e formalizar o magnata como candidato presidencial.Segundo a mesma fonte, Trump deixou Nova Jérsia, no domingo, sob fortes medidas de segurança. Nas primeiras declarações públicas desde o atentado,A convenção decorre sob a sombra do atentado contra Trump, no comício de sábado na Pensilvânia.

Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro, enviados especiais da RTP a Milwaukee

No avião, a caminho de Milwaukee no domingo, o candidato republicano lembrou a “experiência surreal” que viveu no dia anterior e afirmou que “devia estar morto”., disse ao jornal, acrescentando que foi "uma experiência muito surreal”., disse.Segundo o magnata, quando os agentes dos serviços secretos o retiraram do palco, quis continuar a falar com os apoiantes, mas foi-lhe dito que não era seguro e que tinha de ser levado para um hospital. Nas declarações ao jornal, Trump aproveitou para agradecer aos agentes que o protegeram e que dispararam contra o atirador."Atingiram-no entre os olhos. Fizeram um trabalho fantástico. É surrealista para todos nós", acrescentou., comentou sobre a imagem em que aparece a levantar o punho e a dizer "Fight" (luta) várias vezes.

Trump reescreveu novo discurso após atentado

Uma vez a cada quatro anos, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrático organizam convenções para eleger formalmente os respetivos candidatos presidenciais e preparar para a reta final da campanha.Este ano a Convenção Nacional Republicana começa na tarde desta segunda-feira e decorre até quinta-feira, dia para o qual está agendado o discurso de Trump. Espera-se que no último dia o ex-presidente dos EUA apresente também o candidato a vice-presidente para esta campanha.Ao jornal, o ex-presidente garantiu que reescreveu completamente o discurso para a convenção, de forma a abordar este momento e a defender a unidade do país.Trump afirmou que, inicialmente, tinha "preparado um discurso extremamente duro" sobre a "horrível administração Biden", mas acabou por desistir desse por um discurso que esperava que "unisse o país".

"Mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas", considerou.