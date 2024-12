Coreia do Sul. Oposição procura destituir presidente após polémica lei marcial

A imposição da lei marcial causou um impasse no Parlamento, que rejeitou a tentativa de Yoon de proibir a atividade política e censurar os meios de comunicação social, enquanto tropas armadas forçavam a entrada no edifício da Assembleia Nacional, em Seul.Agora,, com a votação a decorrer na sexta-feira ou sábado desta semana.Antes do pedido formal, o principal partido da oposição, o Partido Democrático, tinha já pedido a Yoon que se demitisse ou que enfrentasse um processo de destituição. O presidente está no cargo desde 2022., declarou Park Chan-dae, membro sénior do Partido Democrático.Dentro do próprio partido de Yoon Suk Yeol, o Partido do Poder Popular, também têm sido observadas divisões, com o seu líder a pedir que o ministro da Defesa Kim Yong-hyun fosse demitido e que todo o gabinete renunciasse.

E agora?

De acordo com a Constituição sul-coreana, a proposta de destituição deve ser apresentada por uma maioria do Parlamento eDepois, é apresentada ao Tribunal Constitucional, um dos mais altos tribunais da Coreia do Sul, a par do Supremo Tribunal. De acordo com a Constituição, pelo menos seis juízes devem concordar em avançar com a destituição.A Constituição prevê ainda que, até que chegue decisão final sobre a destituição.Caso o presidente Yoon se demita ou seja destituído do cargo, competirá ao primeiro-ministro Han Duck-soo assumir a liderança até à realização de novas eleições, no prazo de 60 dias., considerou Danny Russel, vice-presidente do grupo de reflexão norte-americano Asia Society Policy Institute, destacando que esta foi a primeira declaração de lei marcial na Coreia do Sul desde 1980.

Lei marcial durou seis horas

Num discurso transmitido na televisão sul-coreana na terça-feira, Yoon explicou à nação que, assim como para proteger a ordem constitucional. Não referiu, porém, ameaças concretas.Seguiram-se momentos de caos, nomeadamente quando as tropas tentaram tomar o controlo do edifício do Parlamento, embora tenham recuado quando os assessores parlamentares lhes atiraram extintores de incêndio. No exterior, manifestantes entravam em confronto com a polícia.Os militares afirmaram que as atividades do Parlamento e dos partidos políticos seriam proibidas e queNo entanto, os deputados desafiaram o cordão de segurança e, poucas horas depois da declaração inicial, o Parlamento sul-coreano - incluindo 18 membros do partido de Yoon - aprovou por unanimidade uma moção para que a lei marcial fosse suspensa.O presidente

NATO acompanha situação

Esta quarta-feira, o chefe da NATO disse estar a acompanhar a situação na Coreia do Sul e insistiu na solidez da relação com Seul."Obviamente que estamos a acompanhar a situação.[Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia]", declarou Mark Rutte.O responsável acrescentou que a organização político-militar, da qual Portugal faz parte, está "interessada em saber como é se vai desenvolver" a situação político-social no sul da península, mas rejeitou fazer mais comentários sobre a "situação interna"."Não faz parte da NATO, mas[...], vamos acompanhar momento a momento o que está a acontecer", assegurou.Rutte considerou necessário deixar a população decidir e o poder político deliberar sobre os acontecimentos de terça-feira.

c/ agências