Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações









08h05 - Alerta da OMS aos mais jovens



Há cada vez mais casos de doentes com Covid-19 mais novos que acabam nos cuidados intensivos ou por morrer. É um alerta da Organização Mundial da Saúde.



Esses doentes fazem parte dos grupos etários mais jovens nas faixas dos 30, 40 ou 50 anos.



A Diretora do Programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial da Saúde sublinha que isso não significa uma mudança no padrão da doença.





7H30 - Costa assina despacho de tolerância de ponto nos dias 9 e 13 no período da Páscoa



O primeiro-ministro assinou um despacho a conceder tolerância de ponto nos próximos dias 9 e 13, no período da Páscoa, a todos os trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado.



"É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, nos dias 9 e 13 de abril", lê-se no despacho que foi assinado por António Costa na sexta-feira e ao qual a agência Lusa teve acesso.



Segundo fonte do Governo, ao contrário do que tinha sido a prática comum em anos anteriores relativamente ao período da Páscoa, a tolerância de ponto é agora dada para todo o dia da próxima quinta-feira, 9 de abril, e não apenas para o período da tarde desse dia.



Além disso, a tolerância de ponto vai abranger também o dia inteiro da segunda-feira seguinte ao domingo da Páscoa, dia 13, o que antes também não acontecia.



No diploma, para justificar estas mudanças face a anos anteriores, refere-se que "foi renovada a declaração do estado de emergência pelo decreto do Presidente da República" de 02 de abril "e que, no quadro da sua execução, o Governo decidiu limitar especialmente a circulação no período da Páscoa".



Acrescenta-se em seguida "a importância de serem adotadas medidas que permitam o reforço do recolhimento domiciliário e contribuam para a menor circulação de cidadãos no referido período, nomeadamente os funcionários públicos".





7h20 - Banco Mundial apoia Paquistão com 180 milhões de euros





O dinheiro será usado para levar equipamentos, remédios e comida às camadas de população mais desfavorecidas da república islâmica, garante o Banco Mundial.



O anúncio surge numa altura em que aumenta todos os dias o número de infetados no país, enquanto crescem as críticas da comunidade internacional pela maneira como o primeiro-ministro Imran Khan tem lidado com a propagação da pandemia.







7h15 - Coreia do Sul prolonga distanciamento social por mais duas semanas



O governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai prolongar por mais duas semanas a recomendação de distanciamento social das populações, devido ao aparecimento de novos casos de infeção por covid-19.







7h05 – Homenagem às vítimas na China





A população da China cumpriu hoje três minutos de "silêncio e reflexão" pela memória dos mais de 3.200 mortos devido a infeção por covid-19 no país.





6h58 - Número de infetados no continente americano triplicou em sete dias





O número de infetados com covid-19 no continente americano praticamente triplicou na última semana, subindo de 115 mil a 312 mil, com os Estados Unidos a tornarem-se o foco da pandemia, segundo registo da Universidade John Hopkins.





6h53 - Apoio extraordinário às IPSS e restante setor social publicado em DR





A portaria que regulamenta as condições de atribuição de apoios de caráter extraordinário ao setor social e solidário, incluindo a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), devido à pandemia de covid-19 entra hoje em vigor.



Em causa, estão os apoios de caráter "extraordinário, temporário e transitório" dirigidos às IPSS, cooperativas de solidariedade social, organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais.





6h50 - Mais de 200 portugueses partiram de Timor-Leste em voo de repatriamento



Um Boeing 767 da euroAtlantic partiu hoje de Díli pelas 09h00 (01h00 em Lisboa) com 207 portugueses e outros quatro europeus, num voo de repatriamento de Timor-Leste para Portugal, na sequência da pandemia da covid-19.





Ponto de situação







Portugal regista nesta altura 246 mortes associadas à covid-19.



Há no total, no país, 9.886 infetados, de acorco com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



A região Norte é a que regista o maior número de mortes (131), seguida da região Centro (61), da região de Lisboa e Vale do Tejo (51) e do Algarve, em que hoje se mantém o mesmo número de mortos (3) e se registou a primeira morte no Alentejo.



A taxa de infeção foi de 9,4 por cento, de quinta para sexta-feira.