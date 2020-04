Portugal regista 266 mortes e 10524 pessoas infetados. São mais 20 mortes em 24 horas (crescimento de 8,1%) e mais 638 novos casos de pessoas infetadas (mais 6,5%). Há 22858 casos em vigilância. Estão internadas 1075 pessoas, sendo que 251 estão nos cuidados intensivos. Novo relatório hoje pelas 12h00.

08h30 - China regista 30 novos casos do novo coronavírus



A China Continental registou 30 novos casos de Covid-19, mais 19 do que os anunciados no dia anterior.



25 desses casos são relativos a pessoas de fora que entraram no país.





08h15 - Tentativa de regresso à normalidade no Irão



Presidente iraniano anuncia que as atividades económicas de baixo risco vão voltar no próximo dia 11 de abril.





08h10 - Cidade do Equador está a enterrar mortos com Covid-19 em caixões de papelão





08H09 - Raínha de Inglaterra pede determinação em rara alocução televisiva





08h03 - Brasil ultrapassou a barreira dos 10 mil casos de Covid-19 e regista 431 mortos





Ponto da Situação:





Em todo o mundo há neste momento 1.203.485 pessoas infetadas. E 64.784 pessoas morreram.