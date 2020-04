Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

Os Estados Unidos são o país com o mais elevado número de mortos causado pela doença respiratória, à frente da Itália (mais de 22 mil mortos), da Espanha (mais de 19 mil mortos) e de França (mais de 18 mil mortos).

Em entrevista ao Expresso, António Costa revela que pretende entregar um orçamento suplementar antes do verão. Sublinha que a recuperação vai ser lenta e que o apoio do Estado à economia terá limitações. Avisa ainda que a atual despesa vai implicar o aumento de impostos no futuro.

Cai a cerca sanitária no município de Ovar

Também às 0h00 deste sábado foi levantada a cerca sanitária em Ovar. Os cidadãos vão poder voltar a trabalhar fora e dentro do concelho. A circulação já se faz, mas com regras.



Só são permitidas deslocações para trabalhar, por motivos de saúde e para a compra de bens essenciais.



Os trabalhadores estão igualmente obrigados ao distanciamento mínimo de três metros entre cada posto de trabalho. As empresas têm de limitar a um terço o número de trabalhadores nos espaços comuns, como é o caso das cantinas.



Em relação às forças de segurança, vão permanecer em Ovar "de forma activa", mas com características diferentes das atuais.



O autarca de Ovar diz que sente um misto de satisfação e responsabilidade. E é nesse sentido que Salvador Malheiro apela a que os ovarenses mantenham um comportamento exemplar e cumpridor das regras.

Aumenta número de infetados em lar de Alverca

Os casos de Covid-19 no lar principal da Misericórdia de Alverca aumentaram nas últimas horas para 58, dos quais 39 utentes e 19 funcionários. Um lar de idosos do Porto também tem oito utentes infetados com o novo coronavírus. O delegado de Saúde deu ordem para que os idosos sejam encaminhados para o Hospital de Missão, instalado no Pavilhão Rosa Mota, mas a Direção Clínica do Lar contesta a decisão.



Dos testes realizados na sexta-feira a utentes e funcionários do lar principal gerido pela Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca (AABMA), 30 utentes e 54 funcionários deram negativo para a Covid-19.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, adiantou que só na reunião agendada para este sábado, a partir das 10h00, será decidido "o que fazer relativamente ao número de utentes, infetados e não infetados, se ficam todos na mesma instalação ou não".



Essa decisão será tomada "na base de todos os dados dos testes realizados", que só estarão concluídos nas próximas horas.

O quadro em Portugal

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, morreram no país 657 das 19.022 pessoas registadas como infetadas pelo novo coronavírus. Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 158.940 casos suspeitos, dos quais 4.805 aguardam resultado dos testes.



Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 629 mortos, apurou-se ontem um aumento percentual de 4,5 por cento.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 181 casos, o que traduz uma subida de 0,96 por cento.



A região Norte é a que regista o maior número de casos mortais (377), seguida pelo Centro (148), pela região de Lisboa e Vale Tejo (119), do Algarve (9) dos Açores (4).



Das vítimas mortais da Covid-19, 433 tinham mais de 80 anos, 135 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 61 entre os 60 e os 69 anos, 18 entre os 50 e os 59 anos e oito entre os 40 e os 49 anos. À escala internacional, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 150 mil mortes e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.





Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 17.738, menos 199 relativamente a quinta-feira.



Estavam ontem internadas 1.284 pessoas, menos 18 face à véspera, e 222 encontravam-se em unidades de Cuidados Intensivos, menos sete.



O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção(1.020), seguido do Porto (1.017 casos), Vila Nova de Gaia (972), Matosinhos (845), Braga (798), Gondomar (797), Maia (714), Valongo (562), Ovar (498), Sintra (463) e Coimbra, com 345 casos.

As autoridades chinesas registaram 27 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo dez de contágio local.A China mantém assim a tendência de quebra no número de casos importados, depois de um aumento significativo no início da semana, entre cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a partir da Rússia.Entre os casos de contágio local, sete foram detetados em Heilongjiang, dois na província de Guangdong, próxima de Macau, e um em Sichuan, no sudoeste da China.Até às 23h59 de sexta-feira (16h59 em Lisboa), não houve novas vítimas mortais.O país voltou assim a reduzir o número de infetados "ativos", para 1058, entre os quais 85 em estado grave.Os Estados Unidos ultrapassaram os 700 mil casos da Covid-19 registados desde o início da epidemia no país, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.O país, que é desde o final de março o mais atingido do mundo pela covid-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), conta agora 700.282 casos de contágio e 36.773 mortos, indicou.Segundo a mesma fonte pela 1h30 deste sábado em Lisboa, os Estados Unidos registaram 3.856 mortos, nas últimas 24 horas, um número que inclui óbitos "provavelmente relacionados" com a covid-19 e não contabilizados inicialmente.Esta semana, Nova Iorque anunciou que ia adicionar 3.778 mortes "prováveis" da Covid-19 ao balanço de vítimas mortais da cidade.Os Centros de prevenção e luta contra as doenças norte-americanos (CDC, uma agência governamental) indicaram que o país contava, na sexta-feira pelas 21h00 em Lisboa, 33.049 mortes, incluindo 4.226 prováveis, causadas pela covid-19.Este número é ligeiramente inferior ao avançado pela Universidade Johns Hopkins.O país deu início às 0h00 deste sábado ao terceiro período do estado de emergência. São escassas as diferenças relativamente aos 15 dias anteriores.O novo período foi aprovado na quinta-feira. O Parlamento deu então luz verde para uma segunda renovação proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que prolonga a medida até 2 de maio.Durante a sessão parlamentar, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou esperar que esta tenha sido a última vez que foi necessário renovar o estado de emergência. Afirmou também que os 15 dias que se seguem "são decisivos" para preparar a fase seguinte, de reativação da economia.O chefe do Executivo admitiu a manutenção de algumas restrições ao longo do próximo ano e meio, para evitar o recrudescimento da pandemia até haver uma vacina.Em mensagem ao país no final de quinta-feira, o Presidente da República manifestou também o desejo de que tenha sido a última vez que assinou a renovação do estado de emergência e justificou a prorrogação com a necessidade de dar "tempo e espaço" ao Governo para definir critérios de reabertura da sociedade e economia, criando "confiança e segurança" nos portugueses.