10 de Julho

O quadro em Portugal

Azambuja

O quadro internacional

Os Estados Unidos voltaram a registar mais de mil mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 106 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.Pelo menos 106.180 pessoas morreram no país, que regista o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo.De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa, os Estados Unidos registaram mais de 1,8 milhões de casos de contágio.O Brasil voltou a ultrapassar a barreira das mil mortes diárias pela Covid-19, tendo registado 1262 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 31.199 vítimas mortais desde o início da pandemia, informou o Executivo.O Ministério brasileiro da Saúde revelou que o país registou 28.936 infetados nas últimas 24 horas, totalizando agora 555.383 casos confirmados.O país investiga ainda a eventual relação de 4312 mortes com a doença de Covid-19, num momento em que 223.638 pacientes infetados já recuperaram e 300.546 continuam sob acompanhamento.O Estado de São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra 118.295 casos de infeção e 7994 mortes, tendo registado terça-feira o seu recorde diário de óbitos e infetados desde a chegada da pandemia ao país, num momento em que começou a reabrir a economia e a flexibilizar as medidas de isolamento social.Segue-se o Rio de Janeiro, que tem agora 56.732 pessoas diagnosticadas e 5686 óbitos, e o Ceará, que totaliza oficialmente 53.073 infetados e 3.421 vítimas mortais.O Governo vai susbtituir osimplificado por um novo mecanismo de apoio às empresas. Entra em vigor em julho e será atribuído em função das quebras na faturação.Este foi um dos poucos detalhes avançados pela ministra do Trabalho após reunião com os parceiros sociais. Ana Mendes Godinho adiantou que a medida em concreto só vai ser conhecida na quinta-feira.Há neste momento 804 mil trabalhadores em situação deA ministra do Trabalho adianta que o objetivo é chegar a quem mais precisa e conservar postos de trabalho.O Presidente da República vai celebrar o dia de Portugal no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, com apenas sete convidados.Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a cerimónia vai ser como achou que deveriam ter sido as comemorações do 25 de abril e do 1.º de Maio.Na terça-feira, o Chefe de Estado esteve na plateia do Campo Pequeno para assinalar a reabertura dos espetáculos.Cumprem-se agora três meses desde que foram anunciados os primeiros casos de Covid-19 em Portugal.Neste tempo, o país, o mundo e as vidas das sociedades mudaram.Morreram mais 12 pessoas com Covid-19 em Portugal entre segunda e terça-feira. No total, as vítimas mortais da doença causada pelo SARS-CoV-2 são 1436.O número de doentes internados voltou a descer: 432, menos 39; há 58 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que no boletim anterior.Na lista dos recuperados estão mais 317 pessoas. São já 19.869.Foram registados mais 195 casos de infeção, a maioria jovens. No total são 32.895.A Região de Lisboa e vale do tejo registou ontem 158 dos 195 novos casos.A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, sustenta que, mesmo assim, as notícias são animadoras.Na Azambuja, cerca de 40 moradores da Quinta da Mina foram testados à Covid-19.As autoridades de saúde identificaram um novo foco no concelho, com seis moradores do mesmo prédio infetados pelo novo coronavírus.O centro logistico da Azambuja é um dos focos na região e todos os dias continuam a surgir novos casos. O secretário de Estado da Saúde explicou que os testes têm sido intensificados.Antonio Lacerda Sales adiantou que, só na area da Grande Lisboa, há capacidade para fazer sete mil testes por dia - 49 mil por semana.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 379 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano passou a deter o maior número de casos confirmados: cerca de três milhões, contra mais de 2,1 milhões no Continente Europeu, ainda que com menos mortes, mais de 165 mil, contra mais de 179 mil.